Угорщина висунула свої умови для України щодо прав нацменшин
25 червня 2024, 20:31
Фото: Getty Images
Будапешт вважає, що наразі Україна "дуже далека від того, щоб відповідати критеріям вступу до ЄС".
Угорський уряд висунув список пунктів для забезпечення прав національних менших.
Про це повідомив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока перед засіданням Ради ЄС з загальних справ, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
За словами Боки, наразі проводиться скринінг українського законодавства, тому міністру "важко сказати, на якому етапі перебуває Україна".
"З того, що я бачу тут, поки ми розмовляємо, вони дуже далекі від того, щоб відповідати критеріям вступу", – зазначив Янош Бока.
Угорська сторона висловлює сподівання, що Україна зобов’яжеться ухвалити план дій, як це і передбачено в переговорних рамках. Зі свого боку Угорщина підготувала список з 11 пунктів із позначкою питань, які ще варто вирішити.
"Ми очікуємо, що українська влада буде розв'язувати ці питання у співпраці з представниками меншин у конструктивний спосіб. Найважливішим питанням є структура інституцій меншин, зокрема культурних та освітніх, і те, що характер цих інституцій має бути збережений, як це було до 2015 року", – сказав міністр.