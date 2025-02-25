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Угорщина висунула умови для продовження санкцій ЄС проти рф

25 лютого 2025, 19:09
Угорщина висунула умови для продовження санкцій ЄС проти рф
Фото: 1news.md
За даними видання, неназвані дипломати ЄС розповіли, що Угорщина також хоче отримати нові гарантії щодо переговорів про транзит газу через Україну.
Угорщина хоче, щоб Євросоюз виключив вісьмох осіб із санкційного списку проти росії. Тоді вона може підтримати продовження обмежень.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
За даними видання, неназвані дипломати ЄС розповіли, що крім скасування санкцій проти восьми осіб, Угорщина також хоче отримати нові гарантії щодо переговорів про транзит газу через Україну.
 
Дипломати відмовилися назвати імена осіб, яких Угорщина хоче виключити із санкційного списку, у зв'язку з конфіденційним характером обговорень.
 
При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в понеділок, 24 лютого, заявляв журналістам, що Єврокомісія не виконала своє зобов'язання щодо включення Угорщини в переговори про відновлення транзиту газу до ЄС через Україну.
 
Варто зауважити, що йдеться про продовження дії санкцій проти більш ніж 2400 фізичних та юридичних осіб. Такі обмеження діють до 15 березня і рішення про продовження має бути ухвалене до 10 березня. Таке рішення мають підтримати всі країни ЄС.
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