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Угорщина визнала передачу їй росією українських полонених

09 червня 2023, 15:55
Угорщина визнала передачу їй росією українських полонених
Фото: Главком
Йдеться про 11 українських військовополонених із Закарпаття.

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив російські повідомлення про передачу рф 11 українських військовополонених із Закарпаття.

Про це повідомляє видання ATV.

Шем'єн заявив, що саме він координував цей процес у якості віцепрем'єр-міністра з церковних питань – у процесі обміну була задіяна РПЦ.

Посадовець не став розкривати подробиць, посилаючись на інтереси справи та людей, але заявив, що передача є "жестом РПЦ щодо Угорщини, якій ці люди завдячують своєю свободою".

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", – заявив він.

За повідомленням видання, передача закарпатських угорців начебто проходила в рамках церкви, і відповідала місії Папи Франциска щодо звільнення полонених.

Згадані військові – українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України. Тим не менше, передача військовополонених жодним чином не була узгоджена з Україною.

війна в Україніросія окупантиполоненіУгорщина

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