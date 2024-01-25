Угорщина вже не проти нового військового фонду ЄС для України – Bloomberg

Угорщина більше не заперечує проти створення фонду військової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Будапешт заявив, що не стоятиме на заваді досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу, де, як стверджують поінформовані джерела, загальмувалася угода про великий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, виступивши проти модернізації існуючого фонду ЄС, який відшкодовує витрати країн-членів на зброю, яку вони надсилають в Україну. Це рішення Угорщини збігається зі зростанням тиску на прем'єр-міністра Віктора Орбана з вимогою схвалити вступ Швеції до НАТО. Угорщина є останньою країною, яка перешкоджає Швеції, тоді як Туреччина підтримала заявку цієї країни на початку тижня.

Минулого місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки у розмірі 50 мільярдів євро, через що лідери блоку зберуться 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти її вето.

Угорщина також блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з Європейського фонду миру. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримки виділення коштів після зустрічі з українським колегою, запланованої на понеділок.