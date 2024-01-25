Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина вже не проти нового військового фонду ЄС для України – Bloomberg

25 січня 2024, 16:11
Угорщина вже не проти нового військового фонду ЄС для України – Bloomberg
Фото: Getty Images
Це відкриває шлях для угоди про модернізацію механізму для стабільного постачання зброї.
Угорщина більше не заперечує проти створення фонду військової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро (5,4 мільярда доларів), що відкриває шлях до угоди про модернізацію механізму, спрямованого на стабільне постачання зброї Києву.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Будапешт заявив, що не стоятиме на заваді досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу, де, як стверджують поінформовані джерела, загальмувалася угода про великий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Це рішення означатиме зміну позиції, яку Угорщина висловила на початку цього тижня, виступивши проти модернізації існуючого фонду ЄС, який відшкодовує витрати країн-членів на зброю, яку вони надсилають в Україну. Це рішення Угорщини збігається зі зростанням тиску на прем'єр-міністра Віктора Орбана з вимогою схвалити вступ Швеції до НАТО. Угорщина є останньою країною, яка перешкоджає Швеції, тоді як Туреччина підтримала заявку цієї країни на початку тижня.

Минулого місяця Будапешт наклав вето на окремий пакет економічної підтримки у розмірі 50 мільярдів євро, через що лідери блоку зберуться 1 лютого у Брюсселі, щоб або досягти компромісу з Угорщиною, або обійти її вето.

Угорщина також блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з Європейського фонду миру. Міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна може розглянути можливість підтримки виділення коштів після зустрічі з українським колегою, запланованої на понеділок.

 

Угорщинадопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Cуспільство
Не дуже втішне зведення з Авдіївки. До того ж росія відновила операції з гелікоптерами – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 25 січня 2024, 08:02
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється