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ПОЛІТИКА

Угорщина знову заблокувала 500 млн євро військової допомоги Україні - Sky News

20 січня 2023, 09:00
Угорщина знову заблокувала 500 млн євро військової допомоги Україні - Sky News
Фото: з вільного доступу
Раніше, у грудні, Будапешт заблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро

Угорщина заблокувала близько 500 мільйонів євро на підтримку Європейським Союзом зброєю для України, пише Sky News.

Країни ЄС голосували за пропозиції щодо виділення допомоги з Європейського фонду миру.

Очікується, що країни блоку чинитимуть тиск на Угорщину під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у найближчий понеділок. Адже досі Угорщина, яка не надсилає зброю Україні, утримувалася від голосування щодо наступних траншів допомоги, проте й не блокувала цю підтримку.

Угорське вето викликає велике обурення серед дипломатів, оскільки воно не має виправдання, окрім того, що країна підтримує агресію росії проти України.

Раніше, у грудні,  Будапешт заблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.

 

 

 

 

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