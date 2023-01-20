Угорщина знову заблокувала 500 млн євро військової допомоги Україні - Sky News
Угорщина заблокувала близько 500 мільйонів євро на підтримку Європейським Союзом зброєю для України, пише Sky News.
Країни ЄС голосували за пропозиції щодо виділення допомоги з Європейського фонду миру.
Очікується, що країни блоку чинитимуть тиск на Угорщину під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у найближчий понеділок. Адже досі Угорщина, яка не надсилає зброю Україні, утримувалася від голосування щодо наступних траншів допомоги, проте й не блокувала цю підтримку.
Угорське вето викликає велике обурення серед дипломатів, оскільки воно не має виправдання, окрім того, що країна підтримує агресію росії проти України.
Раніше, у грудні, Будапешт заблокував пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро.