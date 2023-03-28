Матеріали:
Теми:

Угорщина заблокувала міграційну угоду ЄС через питання статі – Financial Times

28 березня 2023, 10:40
Угорщина заблокувала міграційну угоду ЄС через питання статі – Financial Times
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем’єр Віктор Орбан не погодився підписати угоду ЄС, яка покликана зменшити кількість мігрантів. Все через те, що у ній фігурує гендерна рівність.

Як нагадує Financial Times, ЄС уклав угоду з 79 країнами, що розвиваються, яка передбачає прийняття назад громадян, депортованих з Євросоюзу після відмови у наданні притулку. Тимчасове застосування угоди закінчується в червні, що залишить обумовлені нею відносини в  правовому вакуумі. Однак на зустрічі лідерів ЄС минулого тижня Орбан чітко дав зрозуміти, що не підпише довгоочікувану угоду, яка, за словами президентки Єврокомісії, допоможе зменшити кількість мігрантів.

"Він заперечує проти положень про гендерну рівність", - сказав чиновник ЄС на умовах анонімності.

Угода, яка регулює відносини з 79 країнами Організації африканських, карибських і тихоокеанських держав, містить часті посилання на рівні можливості та боротьбу з дискримінацією.

"Сторони повинні систематично просувати гендерну перспективу і забезпечувати, щоб гендерна рівність була інтегрована в усі напрямки політики, зобов'язуються боротися з усіма формами расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості, а також з усіма формами насильства і дискримінації, включаючи всі випадки пропаганди ненависті", – сказано в угоді.

Балаш Орбан, політичний директор угорського прем'єра, заявив, що Будапешт погодиться на угоду лише за умови, що її мова буде "скоригована".
 
Орбан позиціонує себе як захисник традиційних цінностей і виступає проти надання меншинам більшого права голосу та заборони мови ворожнечі.
ЄСУгорщинаміграційна політикагендерна рівністьОрбанвійна в Україні

Останні матеріали

Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється