Угорщина заблокувала міграційну угоду ЄС через питання статі – Financial Times

Прем’єр Віктор Орбан не погодився підписати угоду ЄС, яка покликана зменшити кількість мігрантів. Все через те, що у ній фігурує гендерна рівність.

Як нагадує Financial Times, ЄС уклав угоду з 79 країнами, що розвиваються, яка передбачає прийняття назад громадян, депортованих з Євросоюзу після відмови у наданні притулку. Тимчасове застосування угоди закінчується в червні, що залишить обумовлені нею відносини в правовому вакуумі. Однак на зустрічі лідерів ЄС минулого тижня Орбан чітко дав зрозуміти, що не підпише довгоочікувану угоду, яка, за словами президентки Єврокомісії, допоможе зменшити кількість мігрантів.

"Він заперечує проти положень про гендерну рівність", - сказав чиновник ЄС на умовах анонімності.

Угода, яка регулює відносини з 79 країнами Організації африканських, карибських і тихоокеанських держав, містить часті посилання на рівні можливості та боротьбу з дискримінацією.

"Сторони повинні систематично просувати гендерну перспективу і забезпечувати, щоб гендерна рівність була інтегрована в усі напрямки політики, зобов'язуються боротися з усіма формами расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості, а також з усіма формами насильства і дискримінації, включаючи всі випадки пропаганди ненависті", – сказано в угоді.

Балаш Орбан, політичний директор угорського прем'єра, заявив, що Будапешт погодиться на угоду лише за умови, що її мова буде "скоригована".

Орбан позиціонує себе як захисник традиційних цінностей і виступає проти надання меншинам більшого права голосу та заборони мови ворожнечі.