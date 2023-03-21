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ПОЛІТИКА

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордеру на арешт путіна

21 березня 2023, 09:16
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордеру на арешт путіна
Фото: Getty Images
Через позицію Будапешта Боррель виступив із заявою від власного імені, "прийнявши до відома" рішення Міжнародного кримінального суду.

Угорський уряд підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента росії володимира путіна.

Як повідомляє Index.

Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.

Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.

У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

ЄСУгорщинаарешт путіна

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