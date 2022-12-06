Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд

Угорщина наклала вето на надання Україні 18 мільярдів від Євросоюзу на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською радою поправок щодо надання допомоги Україні.

"Угорщина проти поправки у фінансове законодавство", - сказав він сьогодні в Брюсселі в рамках відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань. Ішлося про внесення поправок до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути прийняте одноголосно всіма країнами ЄС.

Водночас міністри країн-членів Євросоюзу проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

"На жаль, ми не змогли прийняти пакет загалом. Однак це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоб підтримати Україну", - прокоментував головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра.

Як відомо, 9 листопада Єврокомісія запропонувала виділити Україні 18 млрд євро у 2023 році. Кошти мають надаватися у вигляді кредитів на дуже пільгових умовах із терміном погашення до 35 років.