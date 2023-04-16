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Угорщина заборонила імпорт українського зерна

16 квітня 2023, 09:12
Угорщина заборонила імпорт українського зерна
Фото з вільного доступу
Таке рішення пояснюють великими збитками місцевих фермерів.

Уряд Угорщини заборонив імпорт зерна з України. Таке обмеження в країні діятиме до 30 червня 2023-го року. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства сільського господарства Угорщини із посиланням на очільника відомства Іштвана Надя. 

"Уряд налаштований представляти інтереси угорської фермерської спільноти, тому, за відсутності суттєвих заходів ЄС, він тимчасово заборонить імпорт українських зерна та насіння олійних культур, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів", - заявив міністр. 

За його словами, продовження імпорту перелічених українських агропродуктів може завдати великих збитків для місцевих фермерів. 

Нагадаємо, що у суботу, 15 квітня, уряд Польщі заборонив ввезення до країни українського зерна, а також великої кількості інших продуктів.

експортПольщаУгорщиназерновійна в Україні

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