Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам

Справа стосується смерті етнічного угорця під час мобілізації

Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям/

Про це пише видання Telex.

У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування "Захід" і керівник департаменту мобілізації Міноборони.

"Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно", – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.

Він пригрозив, що "справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин".

Нагадаємо, що днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.