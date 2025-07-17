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Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам

17 липня 2025, 17:31
Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам
Фото: afp.com
Справа стосується смерті етнічного угорця під час мобілізації

Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям/

Про це пише видання Telex.

У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування "Захід" і керівник департаменту мобілізації Міноборони.
 
"Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно", – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.
 
Він пригрозив, що "справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин".
 
Нагадаємо, що днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

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