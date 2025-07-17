Угорщина заборонила в'їзд трьом українським військовим керівникам
17 липня 2025, 17:31
Фото: afp.com
Справа стосується смерті етнічного угорця під час мобілізації
Уряд Угорщини заборонив в’їзд на свою територію трьом українським військовим посадовцям/
Про це пише видання Telex.
У переліку - начальник одного з управлінь штабу Сухопутних військ України, командувач оперативного командування "Захід" і керівник департаменту мобілізації Міноборони.
"Ми ініціювали санкційний список ЄС проти цих осіб. Якщо ЄС цього не зробить, Угорщина діятиме самостійно", – заявив глава МЗС країни Петер Сіярто.
Він пригрозив, що "справжні проблеми для України почнуться лише у разі замороження відносин".
Нагадаємо, що днями в угорське МЗС викликало українського посла через смерть угорця під час мобілізації в Україні.