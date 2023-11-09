Угорщина запропонувала надати Україні ерзац-членство в ЄС замість повноцінного
Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Україні потрібно надати "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.
Про це пише Telex.
Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями Гуйяш вважає, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.
Він стверджує, що Україна "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".
"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", – стверджує представник Орбана.
Також він каже, що в угорському уряді погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну", яка не дозріла до членства в ЄС.
Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.