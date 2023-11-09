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Угорщина запропонувала надати Україні ерзац-членство в ЄС замість повноцінного

09 листопада 2023, 21:17
Угорщина запропонувала надати Україні ерзац-членство в ЄС замість повноцінного
Фото: Главком
Говорячи про допомогу Україні, яка зараз воює проти рф, представник адміністрації Віктора Орбана сказав, що ЄС потребує нової стратегії.

Голова адміністрації угорського прем’єр-міністра Гергей Гуйяш заявив, що Україні потрібно надати "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Про це пише Telex. 

Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями Гуйяш вважає, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

Він стверджує, що Україна "не відповідає необхідним умовам, вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", – стверджує представник Орбана.

Також він каже, що в угорському уряді погоджуються із заявою колишнього президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну", яка не дозріла до членства в ЄС.

Гуйяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС. 

Угорщинавійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

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