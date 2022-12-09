Угорщина змінює правила безкоштовного проїзду для українців

Обмежується число маршрутів, на яких можна використати квиток "Солідарності", а також кількість кас для його отримання

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З четверга, 15 вересня, для українців змінюються правила безкоштовного проїзду поїздами в Угорщині. Про це повідомляє пресслужба державної залізниці Угорщини, інформує УНН. Безкоштовний проїзд для громадян України з квитком "Солідарності" можливий у вагонах другого класу за такими напрямками: від станцій на маршруті Захонь – Ніредьхаза; станцій Хидашнемети/Нірабрань/Бихаркерестеш/Лекешхаза - до станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/Кебанья-Кішпешт/Зугло/ Будапешт-Келенфьольд/Хедьешхалом/Cоб;

від станцій Будапешт-Келеті/Будапешт-Нюгаті/ Будапешт-Дели/ Кебанья-Кішпешт/Будапешт-Келенфьольд - до станцій Хедьешхалом/Cоб; Варто зазначити, що використати квиток "Солідарності" для проїзду від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта неможливо. Квитки "Солідарності" можливо отримати тільки: в касах станцій (Захонь, Тисабездед, Тужер, Коморо, Кишварда-Хармашкут, Кишварда, Айак, Патроха, Гегень, Демечер, Кек, Нiрбогдань, Кемече, Шоштохедь, Шошто, Ніредьхаза, Хидашнемети, Нірабрань, Бихаркерестеш, Лекешхаза, Будапешт-Келеті, Будапешт-Нюгаті, Будапешт-Делі, Кебанья-Кішпешт, Будапешт-Келенфьольд);

на борту певних поїздів, що перетинають кордон, при пред'явленні відповідного документа, що посвідчує особу. Для інших подорожей Угорська держава надає пільги відповідно до Постанови Уряду 85/2007. Знижки залежать від віку та сімейного статусу. Найважливіші перераховані нижче: особи які подають заяву на визнання біженцем чи на отримання тимчасового захисту; ті, хто вже отримав такий статус; дітям до 6 років, які подорожують з дорослими; особа, якій виповнилося 65 років – 100%;

діти 6-14 років - 50%;

особи до 26 років – 33%;

знижка для батьків, які супроводжують 1-2 дітей – 33%;

групова знижка для багатодітних сімей – 90%.

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