Угорщина зможе транспортувати російську нафту через Україну – Bloomberg

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила, що досягла угоди, яка забезпечить безперервне постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

Заява була зроблена після того, як Україна фактично заборонила "Лукойлу" продовжувати використовувати її як транзитну країну у відповідь на російське вторгнення. Угода передбачає, що Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, перебере на себе постачання нафти на білорусько-українському кордоні, починаючи з 9 вересня.

Раніше російська сторона відповідала за доставку нафти до пунктів в Угорщині та Словаччині, розташованих поблизу кордону з Україною. "Лукойл" не відразу відповів на запит Bloomberg про коментар, надісланий у неробочий час.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом "Дружба", – сказав виконавчий віце-президент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з'єднує росію та Угорщину через Україну.

Він не уточнив, яка компанія або компанії будуть здійснювати поставки.