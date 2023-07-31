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ПОЛІТИКА

Угорщина знову відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО

31 липня 2023, 16:33
Угорщина знову відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. Відтоді її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

В Угорщині партія прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотувала позачергове засідання парламенту, скликане опозиційними партіями для ратифікації заявки про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 31 липня, засідання парламенту Угорщини було перервано після того, як члени правлячої партії, що володіють більшістю у дві третини голосів у палаті, не з'явилися на нього.

Як заявив міністр кабінету міністрів Гергелі Гуляс, парламент може схвалити вступ Швеції до військового альянсу восени.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. Відтоді її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини.

Туреччина зажадала від Швеції виконання низки умов для того, щоб Анкара схвалила заявку. Угорщина ж, як і у випадку з Фінляндією, яку прийняли в НАТО напередодні, чекала остаточного рішення турецького президента Реджепа Ердогана.

Після саміту НАТО у Вільнюсі Ердоган пообіцяв, що Туреччина схвалить заявку Швеції одразу після того, як парламент повернеться з літніх канікул.

Тим часом уряд Орбана, який обрушився на Швецію за її критику угорських правил, заявив, що парламент ратифікує заявку на вступ до НАТО після того, як це зробить Туреччина. Офіційні особи не пояснили, чому Будапешт прив'язав свій графік до графіка Анкари.

УгорщинаШвеціяНАТО

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