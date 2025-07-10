Угорщина звинуватила Україну в побитті громадянина, ЗСУ спростовують

У Сухопутних військах підкреслили, що категорично відкидають звинувачення у жорстокому поводженні або порушенні прав людини з боку працівників ТЦК і ЗСУ.

Угорська влада поширила інформацію про те, що громадянина Угорщини побили працівники територіального центру комплектування (ТЦК) на Закарпатті, через що він нібито помер від отриманих травм. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляють заступник міністра закордонних справ Угорщини Леванте Мадяр у Facebook та Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

За словами Мадяра, посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до МЗС після повідомлень про побиття угорця на Закарпатті працівниками ТЦК. Мадяр стверджує, що чоловік помер через жорстоке поводження, а причиною конфлікту нібито стало його небажання брати участь у війні. Угорський чиновник звинуватив українську сторону у насильстві та порушенні прав людини.

Угорські ЗМІ ідентифікували потерпілого як Йосипа Шебештена.

Водночас у Сухопутних військах ЗСУ спростували ці звинувачення. За їхніми даними, Йосип Йосипович Шебештень — громадянин України, який був мобілізований 14 червня після проходження медкомісії і направлений до військової частини для підготовки. 18 червня він самовільно залишив частину без зброї.

24 червня чоловік звернувся до лікарні із діагнозом гостра реакція на стрес і був госпіталізований до психіатричного відділення. Під час медичного огляду не виявлено тілесних ушкоджень.

Смерть Шебештеня 6 липня настала через тромбоемболію легеневої артерії. На тілі не було слідів насильства.

У Сухопутних військах підкреслили, що категорично відкидають звинувачення у жорстокому поводженні або порушенні прав людини з боку працівників ТЦК і ЗСУ. Вони заявили про готовність до прозорого розслідування інциденту та підтримують принцип невтручання у внутрішні справи інших держав.