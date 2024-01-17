Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС

Більшість законодавців ЄС вважають, що рішення Комісії про виділення коштів не було засноване на об'єктивних поліпшеннях.

Більшість політичних груп в Європейському парламенті хочуть провести розслідування рішення Європейської Комісії про розморожування коштів, що виділяються Угорщині, а потім подати позов до Вищого Суду ЄС і винести вотум недовіри, а також позбавити Угорщину права голосу.

Про це пише видання Euractiv.

Комісія виділила Угорщині 10,2 мільярда євро 13 грудня, напередодні саміту ЄС з підтримки України, в надії запобігти загрозі зриву переговорів про вступ України до ЄС.

Хоча "зелене світло" було очікуваним, воно швидко викликало обурення: законодавці ЄС звинуватили комісію в тому, що вона піддалася на "шантаж" Угорщини.

Очікується, що в четвер, 18 січня, парламент схвалить резолюцію з жорсткими формулюваннями. Ключові пункти документа-заклик до Ради позбавити Угорщину права голосу відповідно до статті 7.2 договору ЄС і почати парламентське розслідування для визначення законності рішення Комісії про розморожування Угорських коштів з метою початку розгляду в Суді ЄС.

Стаття 7.2 передбачає, що парламент зі схвалення більшості в дві третини голосів може закликати Угорщину до відповіді перед Європейською Радою з приводу порушення верховенства закону, після чого національні лідери ЄС можуть прийняти рішення про позбавлення країни права голосу.

Парламент також " доручить своєму комітету з юридичних питань якомога швидше вжити необхідних заходів у зв'язку з рішенням комісії, що призвело до розморожування 10,2 млрд євро, включаючи аналіз юридичної служби відповідно до правила 149, з метою розгляду законності рішення... у суді", - йдеться в проекті резолюції.

"Ми також посилаємо сильний сигнал комісії: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб обійти вето Угорщини, їм це з рук не зійде. Оскільки верховенство закону в Угорщині не працює, Європейський парламент подає цей позов проти комісії", - сказав Euractiv один з провідних розробників резолюції, євродепутат від "зелених" Даніель Фройнд.

Більшість законодавців ЄС вважають, що рішення Комісії про виділення коштів не було засноване на об'єктивних поліпшеннях в судовій системі і верховенстві закону в Угорщині, як стверджує виконавча влада ЄС.