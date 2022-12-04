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ПОЛІТИКА

Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту

04 грудня 2022, 20:14
Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту
Фото: Getty Images
“Під час переговорів щодо нафтових обмежень ми багато боролися за угорські інтереси і врешті-решт досягли успіху: Угорщина звільнена від застосування обмежень цін на нафту”, — заявив прем'єр Сіярто

Угорщину звільнили від дотримання обмежень цін на російську нафту. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

“Під час переговорів щодо нафтових обмежень ми багато боролися за угорські інтереси і врешті-решт досягли успіху: Угорщина звільнена від застосування обмежень цін на нафту”, — зазначив Сіярто.

Коментуючи запровадження Європейським Союзом нафтових обмежень, Сіярто заявив, що “ В Брюсселі давно пора усвідомити, що такі і подібні заходи переважно шкодять європейській економіці”.

“Потрібно збільшувати кількість енергоносіїв, бо це знизило б ціни…Зробив це знову, нам вдалося захистити безпеку енергопостачання нашої країни”, — наголосив Сіярто.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення. Він закликав обмежити ціни на російську нафту до $30-40 за барель.

Нагадаємо, вчора, 3 грудня, Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.


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