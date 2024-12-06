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ПОЛІТИКА

Угорська розвідка шпигувала за посадовцями ЄС – розслідування Politico

06 грудня 2024, 13:59
Угорська розвідка шпигувала за посадовцями ЄС – розслідування Politico
Фото: Getty Images
Об’єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством.

Угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями ЄС, які відвідували країну, свідчать дані спільного розслідування Direkt36 і De Tijd.

Розслідування наводить Politico.

Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.

Об’єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об’єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.

У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.

Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів.

2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення.

Раніше цього року кібератаки зазнав депутат Європарламенту, критично налаштований до Угорщини.

УгорщинаЄвросоюзшпигунство

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