Угорський кандидат на посаду єврокомісара провалив перше слухання – Politico

Це перший з кандидатів, у якого виникли проблеми у процесі призначення нового складу Єврокомісії.

Серед усіх комісарів нового складу Єврокомісії одразу не вдалося затвердити лише угорського політика Олівера Варгеї, якому раніше запропонували посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин. Він уже пройшов один етап перевірки, але його направили на додатковий.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що Олівер Варгеї 3,5 години відповідав на запитання про його звʼязки з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, права жінок і добробут тварин. Проте відповіді угорського комісара не виправдали очікувань, тому його опитуватимуть вдруге.

"Ми зазначаємо, що відповіді Варгеї не виправдали очікувань Renew Europe, тому ми робимо висновок, що не можемо підтримати його кандидатуру на даному етапі", — заявили в ліберальній групі за пудсумками зустрічі з Варгеї.

За словами координаторки Комітету з навколишнього середовища, громадського здоровʼя та безпеки харчових продуктів, депутатки Європарламенту від "Зелених" Сари Маттьє, наразі Олівер Варгеї не зміг переконати, що цього варто призначити на посаду.

За нього проголосували лише ультраправі групи, а також Європейські консерватори та реформісти.

"Зелені", "Оновлення" та "Соціалісти та демократи" хотіли, щоб Варгеї пройшов друге слухання, тоді як Європейська народна партія наполягала на другому раунді письмових запитань. Зупинилися на останньому варіанті. Із 16 призначених членів комісії, які пройшли слухання цього тижня, Варгеї єдиний, хто не пройшов після першого раунду.

Угорського комісара зобовʼязали письмово відповісти на запитання євродепутатів до понеділка. Після цього координатори зберуться знову і проголосують за кандидатуру Варгеї на посаду комісара з охорони здоровʼя і добробуту тварин. Для призначення потрібно дві третини голосів.

Якщо їм не вдасться ні відхилити, ні схвалити його, голосування передадуть всім комітетам, де для призначення угорського комісара знадобиться проста більшість.