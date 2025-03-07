Угорський OTP Bank заробив мільярди на російському ринку попри санкції – ЗМІ

У російському підрозділі банку кредити роздрібним клієнтам зросли більш ніж на 80%.

Найбільший банк Угорщини OTP Bank минулого року збільшив чистий прибуток до понад 1 трильйона форинтів ($2,9 млрд) завдяки бізнесу в росії, де прибуток зріс більш ніж на 40% до 137 мільярдів форинтів ($372 млн).

Про це пише Reuters.

У російському підрозділі банку кредити роздрібним клієнтам зросли більш ніж на 80% до 1,053 трлн форинтів, тоді як загальний обсяг депозитів клієнтів, залучених від компаній, збільшився більш ніж на 70% до 1,882 трлн форинтів, йдеться у повідомленні банку.

Заступник голови правління Ласло Бенчік підкреслив важливість кредитування росіян, які купують телевізори та інші товари, а також відзначив зростання депозитів європейських компаній, які все ще працюють в росії.

"Останнім часом істотно зросли депозити юридичних осіб. Ми розміщуємо ці депозити в російському центробанку. Там базова ставка 21% … так що на цьому є дуже велика маржа", — сказав він.

Бенчік заявив, що банк працює відповідно до санкцій, запроваджених Заходом проти росії, що він припинив корпоративне кредитування, не обробляє доларові транзакції і вживає заходів обережності при обробці платежів у євро.

"Правильна стратегія полягає в тому, щоб дотримуватися правил і отримати якомога більше грошей", — сказав Бенчік, маючи на увазі 42 мільярди рублів ($471 млн), які банк отримав як дивіденди з 2022 року від свого російського бізнесу.

В основному угорському бізнесі OTP чистий прибуток зріс на 16% до 270 мільярдів форинтів ($734 млн) у 2024 році через стрибок чистого процентного доходу.

У травні 2023 року НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни Таке рішення було ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».