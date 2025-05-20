Угорський парламент схвалив вихід країни із Міжнародного кримінального суду

Угорський парламент схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду.

Голосування парламенту в Будапешті у вівторок стало ще одним кроком у процесі, який розпочався минулого місяця, коли прем'єр Віктор Орбан приймав ізраїлського колегу Беньяміна Нетаньягу в Будапешті.

Тоді Орбан проігнорував ордер на арешт ізраїльського лідера за ймовірні воєнні злочини, назвавши установу, що базується в Гаазі, політизованою. Він також приймав утікачів з Польщі та Північної Македонії.

Угорщина підписала установчий статут МКС, а це означає, що вона була б зобов'язана затримати Нетаньяху після прибуття.

Очікується, що повна юридична процедура виходу з суду триватиме рік. Так сказав минулого місяця міністр закордонних справ Петер Сійярто.