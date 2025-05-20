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Угорський парламент схвалив вихід країни із Міжнародного кримінального суду

20 травня 2025, 11:33
Угорський парламент схвалив вихід країни із Міжнародного кримінального суду
Фото: з вільного доступу
Очікується, що повна юридична процедура виходу з суду триватиме рік
Угорський парламент схвалив вихід з Міжнародного кримінального суду.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Голосування парламенту в Будапешті у вівторок стало ще одним кроком у процесі, який розпочався минулого місяця, коли прем'єр Віктор Орбан приймав ізраїлського колегу Беньяміна Нетаньягу в Будапешті.
 
Тоді Орбан проігнорував ордер на арешт ізраїльського лідера за ймовірні воєнні злочини, назвавши установу, що базується в Гаазі, політизованою. Він також приймав утікачів з Польщі та Північної Македонії.
 
Угорщина підписала установчий статут МКС, а це означає, що вона була б зобов'язана затримати Нетаньяху після прибуття.
 
Очікується, що повна юридична процедура виходу з суду триватиме рік. Так сказав минулого місяця міністр закордонних справ Петер Сійярто.

 

УгорщинаМКСвійна в Україніросія окупанти

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