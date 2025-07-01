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Угорський "референдум" про вступ України в ЄС необов'язковий для врахування – Єврокомісія

01 липня 2025, 19:57
Угорський
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.
Опитування про вступ України до ЄС, яке організував Будапешт, необов'язкове для виконання. Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.
 
Про це повідомив на брифінгу спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє.
 
"Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій. Угорський уряд призначив і організував ці необов'язкові для виконання консультації. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни, тому Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі", - зазначив Мерсьє.
 
Він звернув увагу, що Україна впроваджує реформи, які необхідні для членства в ЄС, в умовах повномасштабної війни.
 
При цьому спікер ЄК нагадав, що, згідно з висновками Єврокомісії, Україна відповідає критеріям для відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
 
За словами Мерсьє, в ЄК позитивно оцінили план України щодо нацменшин. Тема нацменшин є головним джерелом протиріч з Угорщиною.
 
Він наголосив, що жодних об'єктивних причин, щоб блокувати початок вступних переговорів з Україною, немає. На цьому тлі Мерсьє висловив сподівання, що такі переговори розпочнуться "дуже скоро".
 
УгорщинаВіктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

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