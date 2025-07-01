Угорський "референдум" про вступ України в ЄС необов'язковий для врахування – Єврокомісія

Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.

Опитування про вступ України до ЄС, яке організував Будапешт, необов'язкове для виконання. Поки незрозуміло, що з ним збираються робити далі.

Про це повідомив на брифінгу спікер Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Ми беремо до уваги результати цих національних консультацій. Угорський уряд призначив і організував ці необов'язкові для виконання консультації. Як ви знаєте, національні консультації є справою влади окремої країни, тому Угорщина та угорський уряд мають пояснити, що вони планують робити з ними далі", - зазначив Мерсьє.

Він звернув увагу, що Україна впроваджує реформи, які необхідні для членства в ЄС, в умовах повномасштабної війни.