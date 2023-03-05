Ухиляння росії від санкцій стає все більш витонченим – The Economist

російське ухилення від санкцій стає тільки більш вигадливим, особливо коли йдеться про санкції проти нафти, яка фінансує путінську війну.

24 лютого США "відзначили" річницю вторгнення путіна в Україну, заморозивши активи ще десятка російських банків. Велика Британія і ЄС теж розширили свої "чорні списки". Частково причиною посилення санкцій було бажання закрити лазівки. Америка пояснила, що переслідує "цілі, які ухиляються від виконання санкцій". А Європа пообіцяла карати тих, хто "зраджує українців".

Про це повідомляє The Economist і Source Material.

"Наше розслідування проливає світло на шматочок пазлу, якого не вистачало: як їхня торгівля фінансується", - пише The Economist.

Видання звертає увагу на компанію Bellatrix, досі невідомого трейдера, судноплавні дані про якого говорять, що він контролює сім танкерів, здатних перевозити три мільйони барелів. Податкова декларація компанії в Гонконзі, де вона зареєстрована, свідчить, що через шість тижнів після початку війни росії проти України компанія перейшла у власність громадянина Азербайджану - Білаля Алієва. Дані також говорять, що з першого січня Bellatrix брала участь в щонайменше 22 угодах про торгівлю російськими нафтопродуктами. У всіх окрім трьох випадків компанія купила барелі в "Роснєфті", російського державного гіганта. Звідки Bellatrix взяла на це гроші?

Ланцюжок з паперів дає підказки. Декларація, подана в Гонконзі, свідчить, що державний "Россєльхозбанк" 30 грудня схвалив кредитну лінію для Bellatrix на 350 мільйонів доларів, які потрібно погасити до травня 2025 року. І це попри те, що віце-прем’єр-міністр росії Вікторія Абрамченко 22 грудня говорила, що з цього банку потрібно зняти санкції, щоб полегшити постачання продовольства, додавши, що «зі свого боку, ми гарантуємо, що лише продукти і наші мінеральні добрива будуть товарами, які проходять через цей банк». Інша декларація за 27 грудня свідчить, що Bellatrix отримав кредит від "Всєросійского банка развития рєгіонов", який належить "Роснєфті".

Схоже, що до цього часу значна частина російського експорту нафти була профінансована через кредити від російського уряду. А трейдери платять за товари тільки після того, як самі отримають кошти.

"Наші висновки свідчать, що торгівля стала більш інституціоналізована. Багато невідомих трейдерів, схоже, звертаються до російських банків від імені покупців, які стоять далі в ланцюгу. Bellatrix, схоже, має тісні ділові відносини з Coral Energy, трейдером, який базується в Дубаї і належить іншому азербайджанському бізнесмену. Декларація за 28 грудня свідчить, що Bellatrix має угоду про передоплату і видачу з нафтопереробним заводом «Найяра» в Індії (на 49% належить «Роснєфті»), яку компанія передала Coral", - пише The Economist.

Що може зробити Захід, щоб зупинити потік сірого фінансування? США вирішили внести російськи банк "МТС"до "чорного списку" через лічені дні після того, як він отримав ліцензію в Абу-Дабі. Дехто інтерпретує це як сигнал про те, що американський тиск скоро посилиться.

Але попит на російське паливо залишається високим. Імпорт для китайських незалежних нафтопереробних заводів зріс на 180% минулого місяця. Доставки в порт Фуджейра в ОАЕ б’ють рекорди завдяки російському експорту.

Частина нафти навіть потрапляє в Європу після переробки. Адвокатська група Global Witness стверджує, що західні компанії і трейдери, такі як Shell і Vitol, постачають російське паливо в ЄС з Туреччини. Компанії справедливо підкреслюють, що така торгівля не незаконна. The Economist пише, що, вочевидь, механізми російської торгівлі нафтою все більше "змащуються" грошима кремля.