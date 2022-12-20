Указом президента створено Новокаховську міську військову адміністрацію
20 грудня 2022, 10:37
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію та призначив її очільника.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Згідно з Указом президента, Валерій Брусенський став начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
"Вітаю Валерія Павловича з призначенням та сподіваюся на результативну співпрацю!" – написав Янушевич.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.