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ПОЛІТИКА

Указом президента створено Новокаховську міську військову адміністрацію

20 грудня 2022, 10:37
Указом президента створено Новокаховську міську військову адміністрацію
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію та призначив її очільника.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. 

Згідно з Указом президента, Валерій Брусенський став начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

"Вітаю Валерія Павловича з призначенням та сподіваюся на результативну співпрацю!" – написав Янушевич.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. 

війнаУкраїнапрезидентвійськова адміністрація

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