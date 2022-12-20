Указом президента створено Новокаховську міську військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію та призначив її очільника.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Згідно з Указом президента, Валерій Брусенський став начальником Новокаховської міської військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

"Вітаю Валерія Павловича з призначенням та сподіваюся на результативну співпрацю!" – написав Янушевич.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.