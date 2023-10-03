Україна агресивно бореться з корупцією – речник Державного департаменту

В США вітають кроки України у подоланні корупції.

У США бачать, що Україна вживає агресивних дій для подолання корупції і це продовжує залишатися пріоритетом.

Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Ми дуже чітко й прямо говорили з нашими українськими колегами щодо цього питання. Воно сягає періоду до повномасштабного російського вторгнення, коли ми працювали з Україною, щоб спонукати їх викорінити корупцію, і говорили про найкращі практики, на які вони могли б покластися для боротьби з корупцією. Ця розмова тривала і нещодавно під час візиту Держсекретаря, де ми обговорювали ці питання безпосередньо з президентом Зеленським та іншими урядовцями", — сказав Міллер, відповідаючи на питання журналістів.

Він додав, що Сполучені Штати вітають кроки, яких вживає Україна, зокрема в останні декілька тижнів і додав, що вона це робить передусім для себе.

"Часто це зображують, як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС, і це, безперечно, правда. Ви бачите членів Конгресу, які кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вжила антикорупційних заходів, тому важливо, щоб Україна показала їм, що вони є. Ви бачите, як члени ЄС кажуть, що вони цього хочуть, і тому важливо, щоб Україна показала, що вони роблять ці кроки. Але це також важливо для здатності України будувати довгострокову економіку, яка може підтримувати ті зусилля, які ми очікували побачити", — пояснив представник Держдепу

Саме міцна економіка, за його словами, допоможе Україні збудувати потужну оборонну складову, яка у майбутньому захистить її від спроб російської агресії.

Водночас, Міллер не став коментувати питання щодо зв’язку надання підтримки Сполученими Штатами із антикорупційними заходами Києва.