Україна активізує співпрацю з Іраком
Вперше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.
Про це повідомив очільник країни.
Володимир Зеленський підкреслив, що готовий до нової співпраці з Іраком.
“Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру”, - написав Президент України
Нагадаємо, у лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з іракським колегою Фуадом Хуссейном. Тоді український голова МЗС запросив Ірак приєднатися до української формули миру.