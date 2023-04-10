Україна активізує співпрацю з Іраком

Відбулася перша телефонна розмова Зеленського з прем’єром Іраку.

Вперше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.

Про це повідомив очільник країни.

Володимир Зеленський підкреслив, що готовий до нової співпраці з Іраком.

“Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру”, - написав Президент України

Нагадаємо, у лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з іракським колегою Фуадом Хуссейном. Тоді український голова МЗС запросив Ірак приєднатися до української формули миру.