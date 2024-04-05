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Україна атакувала аеродром "Морозовськ" у росії, знищено мінімум шість літаків – джерела

05 квітня 2024, 12:33
Україна атакувала аеродром
Фото: Вікіпедія
Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ рф.

Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром "Морозовськ" у росії. Щонайменше 6 літаків ворога знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на власні джерела.

Як зазначили джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

"Результати спільної спецоперації вражають – знищено щонайменше 6 військових літаків рф, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень", – розповіло джерело.

Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ рф. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

"Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", – зазначає джерело.

Нагадаємо, що у росії жалілися на масовану атаку безпілотників. За даними Міноборони рф, російській ППО нібито "вдалося збити" 53 безпілотники у різних регіонах країни. Особливістю цього удару було те, що серед атакованих міст були ті, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

 

війна

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