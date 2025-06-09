Україна атакувала авіабазу в рф: ймовірно знищено МіГ-31 з "Кинджалами"

З цього аеродрома постійно злітають винищувачі МіГ-31К.

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що в понеділок, 9 червня, підрозділи Сил спеціальних операцій разом з іншими підрозділами ЗСУ в Нижегородській області атакували аеродром “Саваслейка”.

Цей аеродром росіяни використовують для ударів по Україні, зокрема, з нього регулярно злітають надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, які є носіями ракет Х-47М2 "Кинджал".

За попередньою інформацією від військових, на аеродромі уражено два російські літаки. У Генштабі вказали, що це, ймовірно, винищувачі-бомбардувальники Су-30/34 та винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.Зазначається, що інформація про результати бойової роботи уточнюється.