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ПОЛІТИКА

Україна атакувала авіабазу в рф: ймовірно знищено МіГ-31 з "Кинджалами"

09 червня 2025, 10:07
Україна атакувала авіабазу в рф: ймовірно знищено МіГ-31 з
МіГ-31. Фото: testpilots.ru
З цього аеродрома постійно злітають винищувачі МіГ-31К.

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявили, що в понеділок, 9 червня, підрозділи Сил спеціальних операцій разом з іншими підрозділами ЗСУ в Нижегородській області атакували аеродром “Саваслейка”.

Цей аеродром росіяни використовують для ударів по Україні, зокрема, з нього регулярно злітають надзвукові винищувачі-перехоплювачі  МіГ-31К, які є носіями ракет Х-47М2 "Кинджал".

За попередньою інформацією від військових, на аеродромі уражено два російські літаки. У Генштабі вказали, що це, ймовірно, винищувачі-бомбардувальники Су-30/34 та винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.Зазначається, що інформація про результати бойової роботи уточнюється.

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