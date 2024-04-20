Україна атакувала енергетичну інфраструктуру, яка живить об‘єкти російського ВПК

За даними джерел, цієї ночі 20 квітня десятки українських безпілотників "завітали" до восьми областей рф - Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської.

В ніч на 20 квітня українські безпілотники літакового типу атакували територію рф, це – спільна операція Головного управління розвідки МОУ, Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ.

Про це повідомляє УП.

За даними джерел, цієї ночі 20 квітня десятки українських безпілотників "завітали" до восьми областей рф - Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської.

Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.

Як зазначають джерела, це була спільна операція СБУ, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ. Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах росії виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат - успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території росії", - зазначило джерело в спецслужбах.

За інформацією джерел з Головного управління розвідки, дронами-камікадзе було атаковано відразу низку обʼєктів паливно-енергетичного комплексу в кількох областях РФ.

Зокрема, під удар БПЛА потрапили НПЗ у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

Очевидці та журналісти зазначають, що цілі були атаковані принаймні півсотнею дронів.

Варто зазначити, що вночі 20 квітня росіяни у соцмережах скаржилися на вибухи та атаку дронів. Міноборони рф запевняло, що нібито збило 50 безпілотників у шести областях.

Так, до прикладу, у Брянській області виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. У мережі росіяни поширювали кадри масштабно пожежі.

Губернатор Смоленської області підтвердив, що було атаковано об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Очевидці повідомляють, що безпілотники вразили нафтобазу компанії "Лукойл".