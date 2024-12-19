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ПОЛІТИКА

Україна атакувала Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області росії

19 грудня 2024, 10:44
Україна атакувала Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області росії
Wikipedia
Атаку на НПЗ здійснили силами і засобами Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Сили оборони України вночі проти четверга, 19 грудня, уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області рф, який забезпечує російських окупантів паливом.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Атаку на НПЗ здійснили силами і засобами Військово-морських сил ЗСУ та Служби безпеки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

За даними Генштабу, внаслідок атаки виникла пожежа на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація про наслідки уточнюється.

У Силах оборони уточнили, що комбінований удар було здійснено із застосуванням безпілотників і ракет українського виробництва.

За даними джерел, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили «вікно можливостей» для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Новошахтинський НПЗ — єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину та використовується для забезпечення потреб армії окупантів. Потужність підприємства сягає 7,5 млн тонн нафти на рік.

війнаНПЗатака на рф

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