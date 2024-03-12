Україна без допомоги США ризикує втратити більше територій – глава ЦРУ

Він стверджує, що зволікання Конгресу призведе до появи нових і нових "Авдіївок".

Україна без допомоги Сполучених Штатів може втратити значні позиції на полі бою.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Bloomberg.

"В українців не вичерпалися мужність і стійкість. У них закінчуються боєприпаси, а у нас закінчується час, щоб допомогти їм", - заявив він.

Бернс попередив, що без додаткової військової допомоги США "Україна, найімовірніше, втратить позиції - і, ймовірно, значні - у 2024 році".

За його словами, росія зацікавлена в "театрі переговорів" про припинення війни, але не готова піти на значні компроміси заради цього.

Водночас високопоставлені співробітники розвідки в Сенаті заявили, що з кінця 2023 року москва постійно домагається незначних успіхів на полі бою і користується невизначеністю щодо майбутньої військової допомоги з боку США і союзників.

"Цей глухий кут грає на руку військово-стратегічним перевагам росії і все більше схиляє ситуацію на користь москви", - заявили вони.

Голова Комітету Марк Ворнер, у свою чергу, заявив, що демократія, у тому числі у Сполучених Штатах, перебуває під більшою загрозою, ніж будь-коли.

"Погані гравці, такі як росія, особливо схильні втручатися, враховуючи те, що стоїть на кону в Україні", — сказав він.

США вже кілька місяців не надають Україні військову та фінансову допомогу. Це пов'язано з тим, що гроші на це досі не виділив Конгрес.