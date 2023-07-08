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ПОЛІТИКА

Україна, безсумнівно, заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

08 липня 2023, 09:43
Україна, безсумнівно, заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Джерело president.gov.ua
У своєму зверненні Ердоган підкреслив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав членство України в Північноатлантичному Альянсі.
Про це Ердогана заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі в п’ятницю, його цитує агентство Anadolu.

У своєму зверненні Ердоган підкреслив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

"Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє", — заявив він. 

"Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб ще раз наголосити на тому, на чому я завжди наполягав: у справедливого миру немає тих, хто програв. Незважаючи на розбіжності в розумінні між сторонами, ми щиро прагнемо повернутися до пошуку миру якнайшвидше", – вважає Ердоган.

Президент України подякував Ердогану за незмінну підтримку суверенітету України та її територіальної цілісності, а також додав, що вони із президентом Туреччини обговорили ключові питання роботи в контекст НАТО, зокрема підготовку до майбутнього саміту у Вільнюсі.

Своєю чергою президент України на пресконференції зазначив, що в контексті співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту у Вільнюсі, порушив питання щодо запрошення України до членства в Альянсі.

"Був радий почути, що президент (Туреччини. – Ред.) сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО", – зауважив Зеленський.

ЕрдоганзеленськийНАТО

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