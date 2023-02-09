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Україна близька до ЄС, як ніколи — Шарль Мішель

09 лютого 2023, 15:15
Україна близька до ЄС, як ніколи — Шарль Мішель
ЄС стоятиме на боці України як у її боротьбі з агресором, так і на шляху до євроінтеграції, до якої вона є ближчою ніж будь-коли, заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Шарль Мішель зробив свою зяву, вітаючи Президента України Володимира Зеленського на зустрічі лідерів держав і урядів країн ЄС у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Дорогий Володимире, Ви - лідер країни у війні, який надихає світ, особливо вільний світ», - сказав голова Європейської Ради.

Україна має повну підтримку Європейського союзу у боротьбі за справедливість, свободу та демократію, а також цінності Хартії ООН, додав політик. 

«Реальність повномасштабної війни в Європі жорстоко вдарила по нас усіх, а ви стали нашим щитом», - сказав  Шарль Мішель.

Він віддав належне мужності рішення Зеленського залишитися в країні та бути разом зі своїм народом, присутність українського лідера на саміті є «потужним сигналом», адже Президент є «відображенням» хороброго народу України, який бореться проти агресора та захищає свої домівки, свої родини, свою державу, своє майбутнє.

Сьогодні, попри війну, України є ближчою до Брюсселя, до Європейського Союзу, ніж будь-коли, будучи кандидатом, зауважив голова ЄР.

«Нашою рішучою політичною, фінансовою, гуманітарною, але також воєнною допомогою, воєнна допомога є дуже важливою, ми демонструємо нашу непохитну підтримку Україні на її шляху до миру, відновлення та членства, на шляху до якого ЄС буде постійно супроводжувати Київ», - заявив Мішель.

Він звернувся до українського лідера: «Вітаємо вдома, в Європі!».

ЄСУкраїназустрічЄвропейський союз

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