Україна бореться за свободу всієї Європи – посол Естонії

Посол підкреслила, що Естонія дійсно надає колосальну підтримку.

Естонія рішуче підтримує Україну у війні з росією, оскільки Київ бореться за свободу всієї Європи.

Про це заявила посол Естонії в Україні Аннелі Кольк, повідомляє Delfi.

"Ми робимо це не тільки в інтересах України, а й у своїх власних. З моменту початку військових дій головною метою кожного естонського дипломата стало надання підтримки Україні", - заявила вона.

Посол підкреслила, що Естонія дійсно надає колосальну підтримку.

"Ми усвідомлюємо, що Україна бореться за свободу всієї Європи. росія - і наш сусід теж, і якщо Україна не зупинить її, то подібне може статися і з нами. Ми добре розуміємо, що таке росія, ми були під окупацією", - додала Кольк.

При цьому вона додала, що Таллінн попереджав, що росія може вторгнутися в Україну, навіть коли вся Європа цьому не вірила.

"Ми говорили про її здатність до таких дій. Українці та естонці, будучи окупованими Радянським Союзом, розуміють один одного дуже добре", - підкреслила посол.

Водночас Кольк заявила, що росія, яка зараз є членом Ради Безпеки ООН, має бути виключена з цієї організації.

"Нам важливо спільно зупинити росію, виключити її з міжнародних органів і притягнути відповідальних осіб до суду. Тільки тоді ми зможемо відчути себе в безпеці, і це стосується не тільки Естонії, а й усієї Європи. Ми знаємо, що являє собою росія", - підкреслила посол.

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.