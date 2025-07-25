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Україна буде обслуговувати американські системи ППО з розробником літаків "Судного дня"

25 липня 2025, 21:55
Україна буде обслуговувати американські системи ППО з розробником літаків
Фото: Defense Express
Йдеться про компанію Sierra Nevada Corporation
Рішення США не передавати Україні зброю, але продавати її, стосується не лише озброєння, а й обслуговування тієї техніки, яку було надано раніше.
 
Про це пише Defense Express.
 
Робота у контрактуванні потрібних послуг з обслуговування, ремонту та закупівлі запасних частин вже активно триває. 
 
Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони США опублікувало два дозволи, які стосуються обслуговування систем ППО та самохідних артилерійських установок M109.
 
Експерти пояснюють, що в загальному йдеться про граничну вартість за обома напрямами до 330 млн доларів, однак фінальна сума вже в затвердженому контракті може бути меншою. 
 
"Більшої уваги заслуговує дозвіл на обслуговування систем ППО на загальну суму до 180 млн доларів. Він торкається закупівлі обладнання та послуг з "підтримки та ремонту наявних систем протиповітряної оборони американського виробництва", а також навчання персоналу та навчальне обладнання. Останнє пов'язано з тим, що окрім основного виконавця у вигляді Sierra Nevada Corporation, виконання робіт буде здійснювати й ряд українських компаній. Тобто мова йде про локалізацію обслуговування вже в Україні", - додають аналітики.
 
У Defense Express підкреслили, що цікавим є основний підрядник, а саме Sierra Nevada Corporation, адже ця компанія не є виробником систем протиповітряної оборони. Проте, як запевняють експерти, це досить амбітний підрядник міноборони США, який має контракти на складні завдання. 
 
Ба більше, ця компанія наразі працює над розробкою літаків "Судного дня" для США - заміну E-4 Advanced Airborne Command Post (AACP) або Nightwatch.
 
"Самі назви систем ППО не фігурують, але наразі ЗСУ використовують цілий ряд американських систем. Якщо брати безпосередньо лише ЗРК, то це від ПЗРК Stinger та "шахедобійок" Vampire під APKWS, до самих Patriot. Окрім того, Україна має у строю й "FrankenSAM", один з представників який відомий - "Бук-М1" з ракетами RIM-7/AIM-7", - зауважили у матеріалі.
 
Крім того, нещодавно Україна отримала дозвіл на закупівлю ЗРК MIM-23 HAWK, а також відновлення та ремонт ракет та його інших деталей на суму 172 млн доларів. Такі роботи будуть виконані у Греції. 
 
"Щодо САУ M109, то у дозволі DSCA йдеться про продаж обладнання для технічного обслуговування та ремонту, включно з капітальним, на загальну суму до 150 млн доларів. Виконавцем робіт визначені BAE Systems, якій зараз належить права на виробництво та модернізацію, Daimler Truck North America та Allison Transmission, які відповідають за ходову частину", - пояснили аналітики.
 
У Defense Express підсумували, що всі роботи будуть проведені у Європі. Своєю чергою терміни цих робіт стануть відомі тільки після укладання вже затвердежних контрактів. 
ППОвійна в Україніросія окупанти

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