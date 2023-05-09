Україна буде серед пріоритетів на саміті G7 – прем'єр Японії

Одним із пріоритетних питань порядку денного саміту "Великої сімки" буде підтримка України у протистоянні агресії росії.

Саміт має відбутися з 19 по 21 травня в японському місті Хіросіма.

Про це повідомляє NHK.

Зазначаэться, що головуватиме на саміті G7 Японія і вже за 10 днів до початку саміту підготовка до прийому лідерів семи промислово найрозвиненіших країн світу вийшла на фінальну стадію, в тому числі завершується узгодження питань для обговорення.

"Японська сторона планує поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перші місця порядку денного", – сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіду.