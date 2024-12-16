Україна буде вимушена піти на територіальні поступки – президент Словаччини

Пеллегріні закликав Україну та Росію якнайшвидше розпочати мирні переговори

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Україні та росії треба негайно сісти за стіл переговорів, а Київ "буде змушений піти на територіальні поступки".

Про це передає STVR.

"Коли йдеться про мир, я вважаю, що потрібно зберігати реалізм. На сьогодні, ймовірно, ніхто в Європі серед розсудливих людей не вірить, що вдасться досягти миру без якихось часткових територіальних втрат для України", – сказав словацький президент.

За його словами, він дійшов такої думки через щоденну інформацію про ситуацію на фронті. Пеллегріні також закликав Україну та росію якнайшвидше розпочати мирні переговори.