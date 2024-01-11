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ПОЛІТИКА

Україна будує барикади, риє окопи, оскільки фокус зміщується на оборону – Reuters

11 січня 2024, 12:15
Україна будує барикади, риє окопи, оскільки фокус зміщується на оборону – Reuters
Фото: Оборона Мариуполя/facebook.com
На думку військових аналітиків, на яких посилається агентство, укріплення будують для того, щоб витримати атаки рф і водночас відновити сили українських бійців.

Нові лінії оборони, відвідані агентством Reuters поблизу північно-східного міста Куп’янськ 28 грудня, показують, як Україна активізувала будівництво фортифікаційних споруд за останні місяці, коли вона переводить свої військові операції проти росії на більш оборонну основу.

Про це повідомляє Reuters.

У кількох сотнях метрів за "зубами дракона" велися роботи з розширення мережі окопів для особового складу, укріплених дерев'яними балками, де також були житлові приміщення і дерев'яні двоярусні ліжка.

Інший військовослужбовець, "Рись", вважає, що Україна намагається мінімізувати використання мін для своїх укріплень, щоб не залишати небезпечних боєприпасів на своїй території.

"Це наша земля. Ми не хотіли б її так засмічувати", – сказав він.

На думку військових аналітиків, на яких посилається агентство, укріплення будують для того, щоб витримати атаки рф і водночас відновити сили українських бійців, оскільки "москва перехоплює ініціативу на полі бою".

За словами Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника з питань наземної війни Королівського інституту Об'єднаних сил Великої Британії, міцніші укріплення сповільнять просування російських військ і відволічуть менше українських сил на оборону. Таким чином, останні зможуть, наприклад, більше тренуватися.

"Українці зараз переходять до оборони, тому що їхній наступ досяг кульмінації", – вважає він. На його думку, росія перехопила ініціативу і має можливість обрати, де атакувати.

Як вважає Вотлінг, оскільки запаси боєприпасів для української артилерії зменшуються, рівень російських втрат падає, що полегшує Москві формування нових підрозділів, які з часом можуть дозволити їй відкрити нові лінії наступу.

"З українського боку, вони намагаються мінімізувати власні втрати, але також відновити наступальну бойову міць" – додав він.

На його думку, укріплення також можуть бути використані для захисту флангів України, коли ЗСУ знову підуть в наступ.

Крім того, журналісти Reuters відвідали окопи, які копають екскаватором і лопатами в Чернігівській області поблизу російського кордону.

"Коли люди зроблять свою роботу (побудують позиції), ми щільно замінуємо їх", – сказав журналістам на місці Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил України, який курирує північний військовий сектор.

Минулого місяця репортери Reuters також відвідали новозбудовані українські окопи в Чорнобилі біля кордону з білоруссю.

війнаоборона

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