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Україна будує флот майбутнього без кораблів – Sky News

16 червня 2026, 09:32
Україна будує флот майбутнього без кораблів – Sky News
з вільних джерел
Без жодного традиційного корабля Київ витіснив Чорноморський флот рф від свого узбережжя.

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна майже не мала традиційних військово-морських сил, тоді як росія мала потужний Чорноморський флот. Проте замість історії про російське панування на морі, війна перетворилася на історію про дедалі смертоносніший флот українських дронів.

Про це пише кореспондент Sky News Майкл Драммонд.

Аналітики повідомляють, що дрони Magura здійснили щонайменше дев'ять успішних ударів по кораблях рф. Серед них ракетний корвет "Івановець" вартістю 60-70 млн доларів,  знищений у лютому 2024 року. "Сукупна оціночна вартість суден, пошкоджених або знищених дронами Magura, може перевищити 450 мільйонів доларів", – зазначив аналітик USCC Назарій Барчук. При цьому вартість одного дрона Magura становить лише $250 тисяч.

З часом можливості морських дронів зростали. У грудні 2024 року один з них вперше збив російський вертоліт, а вже наступного року Міноборони заявило про знищення дроном Magura російського винищувача.

За словами Драммонда, Україна будує морську бойову систему на трьох елементах: можливостях удару з берега на великі відстані, автономних морських дронах та системі розвідки, яка об'єднує датчики та ударні засоби в єдину мережу. Результат є двояким: російський флот був значно витіснений від узбережжя України, а аналітичний центр USCC вважає, що Київ створює перший у світі "постфлотний" військово-морський флот.

війнадронифлотчорноморський флот рфMagura

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