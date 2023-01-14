Україна де-факто стала членом альянсу НАТО, – міністр оборони України Олексій Резніков

Україна і ЗСУ стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати

Україна стала де-факто членом альянсу НАТО, оскільки західні країни, колись стурбовані тим, що військова допомога може бути розцінена як ескалація з боку росії, змінили свій «підхід до мислення», повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю BBC.

Міністр упевнений, що Україна отримає довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки і Україна, і росія, схоже, готуються до нових наступів навесні.

"Це занепокоєння щодо наступного рівня ескалації для мене є певним протоколом", - сказав пан Резніков.

"Україна, як країна, і збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати", - додав він.

Президент росії путін назвав своє вторгнення в Україну екзистенціальною битвою проти західних країн, які хочуть послабити росію.

російські діячі стверджували, що вони воюють з НАТО в Україні, оскільки Захід постачав країні зброю в тому, що вони називають агресивною війною.

Україна роками прагнула приєднатися до військового альянсу між США, Канадою та 28 європейськими країнами, що путін назвав загрозою безпеці росії.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на швидкому вступі, але незрозуміло, чи члени альянсу будуть серйозно розглядати повне членство навіть після закінчення війни, незважаючи на обіцянки підтримки.

Стаття 5 Договору про НАТО говорить, що збройний напад на будь-якого члена має розглядатися як напад на всіх.

Пан Резніков, однак, заперечив, що його коментарі будуть сприйняті як суперечливі не тільки росією, але, можливо, і самим НАТО, оскільки альянс вжив заходів, щоб його не розглядали як сторону конфлікту.