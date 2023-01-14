Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна де-факто стала членом альянсу НАТО, – міністр оборони України Олексій Резніков

14 січня 2023, 13:14
Україна де-факто стала членом альянсу НАТО, – міністр оборони України Олексій Резніков
Олексій Резніков
Україна і ЗСУ стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати

Україна стала де-факто членом альянсу НАТО, оскільки західні країни, колись стурбовані тим, що військова допомога може бути розцінена як ескалація з боку росії, змінили свій «підхід до мислення», повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю BBC.

Міністр упевнений, що Україна отримає довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки і Україна, і росія, схоже, готуються до нових наступів навесні.

"Це занепокоєння щодо наступного рівня ескалації для мене є певним протоколом", - сказав пан Резніков.

"Україна, як країна, і збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати", - додав він.

Президент росії путін назвав своє вторгнення в Україну екзистенціальною битвою проти західних країн, які хочуть послабити росію.

російські діячі стверджували, що вони воюють з НАТО в Україні, оскільки Захід постачав країні зброю в тому, що вони називають агресивною війною.

Україна роками прагнула приєднатися до військового альянсу між США, Канадою та 28 європейськими країнами, що путін назвав загрозою безпеці росії.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на швидкому вступі, але незрозуміло, чи члени альянсу будуть серйозно розглядати повне членство навіть після закінчення війни, незважаючи на обіцянки підтримки.

Стаття 5 Договору про НАТО говорить, що збройний напад на будь-якого члена має розглядатися як напад на всіх.

Пан Резніков, однак, заперечив, що його коментарі будуть сприйняті як суперечливі не тільки росією, але, можливо, і самим НАТО, оскільки альянс вжив заходів, щоб його не розглядали як сторону конфлікту.


війнаНАТОміноборониУкраїнаРезніков

Останні матеріали

Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
Західні чиновники застрягли у минулому і не готові до розпаду росії. Але від розвалу рф виграють всі – Януш Бугайські
14 січня 2023, 11:57
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Політика
Ротація ліжок у путінському військовому борделі. Що означає призначення гєрасімова командувачем російських окупаційних сил – Мік Раян, Марк Галеотті, Дара Массіко
Переклад iPress – 13 січня 2023, 17:56
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Політика
Зміїне місиво командування росією. росіяни збожеволіли і готові гинути, допоки не залишиться українців, які їх відстрілюватимуть – Том Купер
Переклад iPress – 13 січня 2023, 15:39
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Політика
Хто і як забезпечить майбутню безпеку України. Чи є щось, крім членства в НАТО, що задовольнить Київ і стримає москву – New York Times
Переклад iPress – 13 січня 2023, 13:03
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Політика
Симуляція: китайське вторгнення в Тайвань приречене на крах. Проте ціна для американських, китайських і тайванських військових буде дуже висока – СNN
Переклад iPress – 12 січня 2023, 17:08
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Cуспільство
Нехай їдять мурах. Пропагандони кремля готують росіян до голоду в росії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2023, 13:19
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Кризова ситуація в Соледарі триває. Але її пік пройдено та не все безнадійно – Том Купер
Переклад iPress – 11 січня 2023, 14:30
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Мета, задум, час та місце. Як воюючі сторони готуватимуться до наступальних кампаній 2023 року – Мік Раян
Переклад iPress – 11 січня 2023, 13:47
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється