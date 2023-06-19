Матеріали:
Теми:

Україна для економіки готує "Зелений план Маршалла": в ОП розповіли деталі

19 червня 2023, 10:43
Україна для економіки готує
Ростислав Шурма ОПУ
Фокус насамперед буде спрямовано на металургійну галузь.

Україна шукає до 40 млрд доларів для фінансування першої частини "Зелений план Маршалла" для відновлення своєї економіки.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма агентству Reuters.

Як зауважують журналісти, в середу в Лондоні відбудеться зустріч, організована українською й британською сторонами, під час якої політики та фінансисти обговорять питання короткострокового фінансування й розглянуть довгострокові зусилля з відновлення України.

За словами Шурми, який назвав суму в 40 млрд доларів на початкову фазу відновлення економіки, фокус насамперед буде спрямовано на металургійну галузь.

У 2021 році цей сектор склав близько 10% ВВП України, третину доходів від експорту, і в ньому було зайнято близько 600 000 людей. На частку цієї галузі також припадає 15% викидів вуглецю в країні, і тепер є можливість побудувати промисловість, яка базуватиметься на відновлюваних джерелах енергії. 

"Якщо вам потрібно відновлювати галузь, логічно її відновлювати для виробництва екологічно чистого металу згідно з новими технологіями", – сказав Шурма.

Очікується, що це дозволить Україні стати найдешевшим у світі постачальником екологічно чистої сталі та значно підтримає зусилля Європи з декарбонізації.

Щоб зібрати 20-40 млрд доларів початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію представників промисловості, а також державного та приватного секторів для розробки плану.

Підготовчі роботи, ймовірно, триватимуть рік-півтора, але в Офісі президента зазначили, що фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни.

 

віднолення економікивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється