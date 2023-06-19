Україна для економіки готує "Зелений план Маршалла": в ОП розповіли деталі

Україна шукає до 40 млрд доларів для фінансування першої частини "Зелений план Маршалла" для відновлення своєї економіки.

Про це заявив заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма агентству Reuters.

Як зауважують журналісти, в середу в Лондоні відбудеться зустріч, організована українською й британською сторонами, під час якої політики та фінансисти обговорять питання короткострокового фінансування й розглянуть довгострокові зусилля з відновлення України.

За словами Шурми, який назвав суму в 40 млрд доларів на початкову фазу відновлення економіки, фокус насамперед буде спрямовано на металургійну галузь.

У 2021 році цей сектор склав близько 10% ВВП України, третину доходів від експорту, і в ньому було зайнято близько 600 000 людей. На частку цієї галузі також припадає 15% викидів вуглецю в країні, і тепер є можливість побудувати промисловість, яка базуватиметься на відновлюваних джерелах енергії.

"Якщо вам потрібно відновлювати галузь, логічно її відновлювати для виробництва екологічно чистого металу згідно з новими технологіями", – сказав Шурма.

Очікується, що це дозволить Україні стати найдешевшим у світі постачальником екологічно чистої сталі та значно підтримає зусилля Європи з декарбонізації.

Щоб зібрати 20-40 млрд доларів початкового фінансування, Україна планує створити коаліцію представників промисловості, а також державного та приватного секторів для розробки плану.

Підготовчі роботи, ймовірно, триватимуть рік-півтора, але в Офісі президента зазначили, що фактичне будівництво розпочнеться лише після закінчення війни.