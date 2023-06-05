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Україна добре підготувалася до контрнаступу – генерал Міллі

05 червня 2023, 16:17
Україна добре підготувалася до контрнаступу – генерал Міллі
Джерело: slovoidilo.ua
Але для прогнозів час ще не настав.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі високо оцінив готовність Збройних Сил України до прийдешнього контрнаступу.

Про це, Міллі сказав у коментарі CNN.

За словами топ-генерала США, Україна "веде війну, яка є екзистенційною загрозою для самого виживання України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів і для всієї земної кулі".

Говорячи про майбутній контрнаступ українських сил, Міллі зауважив, що Україна "дуже добре підготувалась" до нього, але ще "занадто рано говорити про результати".

Водночас він застеріг, що вторгнення в Білгородську область росії, які здійснюють російські добровольчі угруповання, можуть призвести до ескалації війни, і США "дуже-дуже уважно" за цим стежать.

Нагадаємо, раніше офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що контрнаступ наших військових мав розпочатися навесні. Але цього не сталося, оскільки союзники не надали нашим захисникам усю необхідну зброю для активних дій.

При цьому наприкінці травня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наша країна вже має необхідний мінімум озброєння для контрнаступу. 

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