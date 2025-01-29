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Україна добивається переслідування російських воєнних злочинців через Інтерпол

29 січня 2025, 19:09
Україна добивається переслідування російських воєнних злочинців через Інтерпол
Фото: ukrinform.ua
Це дасть більше можливостей для притягнення окупантів до відповідальності.
Україна хоче використовувати механізми Інтерполу для переслідування російських воєнних злочинців. Це дасть більше можливостей для притягнення окупантів до відповідальності.
 
Про це повідомив начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталій Касап на брифінгу.
 
Він пояснив, що окремий механізм Інтерполу, який спрямований на використання інструментів у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів не може бути використаний за запитом України.
 
"Він не може бути використаний за нашими запитами з огляду на певні застереження, які вони вбачають у ситуації, коли йде збройний конфлікт. Ми як країна звертаємося з відповідним запитом і є стороною цього збройного конфлікту. І завдяки такій обопільній і широкій оцінці вони дійшли висновку, що така ситуація може зашкодити інтересам Інтерполу і його країнам-членам", - пояснив Касап.
 
Також співробітник Нацполіції уточнив, що Україна хоче використати резолюцію Генасамблеї Інтерполу, механізми якої нададуть можливості для притягнення до відповідальності воєнних злочинців.
 
Така резолюція передбачає три ситуації, коли Інтерпол може обробляти запити. Перша - запит подає міжнародний трибунал, наприклад, Міжнародний кримінальний суд.
 
"Наприклад, МКС може подати запит на публікацію червоного сповіщення щодо своїх фігурантів, і в цьому разі Генеральний секретаріат має розглянути і, якщо все правильно, вони опублікують", - додав Касап.
 
Друга ситуація - запит надсилає спеціально створений орган з розгляду тієї чи іншої ситуації. Такий орган має бути створений Радою безпеки ООН.
 
І третя ситуація - запит конкретної країни.
 
Водночас, він зауважив, що в разі надання механізмів та інструментів Резолюції 2010 року запити України щодо російських воєнних злочинців автоматично спрямовуватимуться до рф, і відповідно вона має дати згоду.
Інтерполвійна в Україніросія окупанти

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