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Україна додає броню на танки Abrams, через економію американців на захисті – ЗМІ

23 серпня 2024, 21:05
Україна додає броню на танки Abrams, через економію американців на захисті – ЗМІ
з вільних джерел
США з осені минулого вже поставили Україні 31 танк.

 Танки Abrams вважаються одними з найкращих у світі, але Пентагон передав їх без важливого компонента захисту, через що українцям довелося самим їх модернізувати.

Про це пише Business Insider

Американці відправили в Україну старі моделі танків, без модернізації броні. Видання зазначає: причина в тому, що США, відповідно до вимог політики, знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології.

"Броня зі збідненого урану, яку використовують американці, є абсолютно секретною, і останнє, чого вони хочуть, - щоб вона потрапила до рук росіян", - розказав колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд.

Але  під час бойових дій танки і БМП бойові часто стають мішенню артилерії та безпілотників, а за відсутності сучасної броні Україні потрібно придумати свої власні рішення. 

В ЗСУ вже кажуть, що броня, якою оснащені танки Abrams, "недостатня" за такої інтенсивності атак.

"Україна виготовила захисні екрани для Abrams і для бойових машин піхоти Bradley. І, як зазначає полковник Хаміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Об'єднаних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних сил Великої Британії, ці нововведення дуже, дуже прості, але вельми ефективні", - пише видання. 

Решітчаста броня стала необхідною, оскільки на багатьох західних і російських танках, навіть із новішими поліпшеннями броні, захист зверху набагато тонший, ніж в інших місцях на корпусі танка.

полковник Хаміш де Бреттон-Гордон каже, що Abrams був спеціально спроектований і побудований для боротьби з радянськими танками, а не для ухилення від повітряних загроз.

"Ніхто не очікував нападу зверху, тому вони такі вразливі", - каже він.

За його словами, вразливість танків тепер змінилася, оскільки безпілотники можуть атакувати безпосередньо або скидати ручні гранати - через що російські танки вибухали. Західні танки, такі як американський Abrams, мають кращу конструкцію, щоб запобігти цьому, але у машин все ще є вразливості.

Танки також стикаються із загрозою артилерії і протитанкових керованих ракет, що робить бойовий простір для них ще більш небезпечним.

Де Бреттон-Гордон також зазначив, що якби у ЗСУ було більше танків Abrams і Challenger, "вони б використовували їх по-іншому". Але замість цього "крапельна підтримка" змушує українців "битися, тримаючи одну руку за спиною".

Експерт похвалив українців за "велику винахідливість" у вигадуванні способів захисту від безпілотників на полі бою і зазначив, що західні військові стежать за Україною, щоб зрозуміти, чого вони зможуть навчитися.

 
ЗСУСШАтанки Abrams

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