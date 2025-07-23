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ПОЛІТИКА

Україна долучилась до нового транспортного шляху з Китаю до Євросоюзу

23 липня 2025, 12:51
Україна долучилась до нового транспортного шляху з Китаю до Євросоюзу
Фото: з вільних джерел
За словами посла, розвиток і розширення спроможностей серединного коридору також є дуже актуальним і таким, що об'єднує Київ і Баку.

Україна почала здійснювати паромні рейси до Південного Кавказу, що сприяє розширенню транспортного коридору між ринками Китаю та Європейського Союзу.

В 2025 році за підтримки Укрзалізниці відбулися перші паромні рейси з України до Південного Кавказу з тим, щоб мати можливість доставки українських вантажів на ринок Азербайджанської Республіки та азербайджанських вантажів до України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив Юрій Гусєв, посол України в Азербайджані.

"Це важливий елемент розширення спроможностей серединного коридору, який об'єднує Китай і європейський ринок та проходить через країни Центральної Азії, Південного Кавказу й Україну, як місток до країн Європейського Союзу", — пояснив Гусєв.

За словами посла, розвиток і розширення спроможностей серединного коридору також є дуже актуальним і таким, що об'єднує Київ і Баку.

"Азербайджан знаходиться між росією й Іраном, маючи стратегічне геополітичне розташування, тому розширення Серединного коридору та розвиток транспортного коридору ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова, — ред.) — це ті напрями стратегічного партнерства, які … мають дуже конкретні та практичні взаємовигідні проєкти", — додав Гусєв.

КитайАзербайджанЄвросоюзпаромні рейси

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