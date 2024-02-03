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Україна долучилась до санкцій ЄС проти російського алмазного гіганта

03 лютого 2024, 10:33
Україна долучилась до санкцій ЄС проти російського алмазного гіганта
Фото: з відкритих джерел
Санкції запроваджені також проти генерального директора “Алроси” Павла Мариничева.

Ще дев’ять країн долучились до рішення Ради Євросоюзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса" .

Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, інформує "Європейська правда".

Санкції, до яких доєднались також Україна та Молдова, запроваджені також проти генерального директора “Алроси” Павла Мариничева.

До цих санкцій також доєднались Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – наголосив Боррель.

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