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Україна домагається екстрадиції нардепа Дмитрука – Офіс генпрокурора

26 вересня 2024, 18:55
Україна домагається екстрадиції нардепа Дмитрука – Офіс генпрокурора
Наразі готуються матеріали для його видачі країні.
Україна готує документи для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука для притягнення його до кримінальної відповідальності.
 
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 
 
Його прізвище у заяві ОГПУ не вказано, але зазначається, що мова йде про підозрюваного у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричиненні середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Як відомо, відповідну підозру оголосили Дмитруку.
 
"Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні. Наразі місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні ОГПУ.
 
Печерський районний суду Києва обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Детальніше про перебіг цієї справи обіцяють повідомити "за наявності інформації, яка не зашкодить провадженню і буде узгоджена з міжнародними партнерами".
 
Нагадаємо, 25 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що український нардеп незаконно залишив країну. За даними ЗМІ, він перейшов до Молдови. Дмитруку було оголошено підозру за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема, щодо нападів на поліцейського в Одесі та військового у Києві. Згодом було відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону. 24 вересня Дмитрук повідомив, що перебуває у Лондоні, того дня його затримали правоохоронці. За словами нардепа, Україна вимагає його термінової екстрадиції.
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