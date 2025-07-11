Україна домовляється з Європою про нові системи ППО

Україна веде переговори не лише щодо закупівлі систем Patriot, а й щодо залучення широкого спектра інших засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу.

"Ні. Ми ведемо розмову про закупівлю низки систем", - сказав Тихий.

Він зазначив, що в Європі є ще одна система, здатна збивати балістичні ракети, - італійсько-французька SAMP/T. За його словами, таких систем менше, ніж Patriot, але вони існують, і Україна активно працює з італійською та французькою сторонами, щоб отримати додаткові установки.

Крім стратегічних систем, українська сторона працює над залученням і менш потужних, але ефективних засобів ППО. Зокрема, мова йде про NASAMS, IRIS-T, ASPID, а також портативні системи MANPADS, які здатні збивати повітряні цілі, в тому числі дрони типу "Шахед".

"Йдеться не лише про Patriot, а про цілу низку систем для побудови такої ешелонованої, надійної системи протиповітряної оборони в Україні", - наголосив Тихий.

Окремо він відзначив пріоритетність інвестицій у дрони-перехоплювачі. За словами заступника міністра, Україна створила унікальну технологію безпілотників, які здатні перехоплювати й збивати повітряні цілі, і тепер стоїть завдання масштабувати їхнє виробництво за підтримки партнерів.

Тихий підсумував, що нині перед Україною стоїть два основних завдання - масштабування оборонного потенціалу завдяки ресурсам партнерів і створення власної стратегічної системи ППО.