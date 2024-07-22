Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу

Це дозволить зекономити $11,4 млрд на обслуговуванні боргу.

Уряд домовився з кредиторами щодо комплексної реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Facebook-сторінці.

Так, до 2033 економія складе $22,75 млрд.

"Після місяців переговорів та наполегливої роботи з приватними кредторами, МВФ та офіційними кредиторами, ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації нашого зовнішнього державного комерційного боргу. Це важливий крок для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони", - йдеться в дописі.

Шмигаль додав, що ми вдячні Комітету за величезні зусилля, спрямовані на досягнення цієї угоди.

Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років, а до 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки.

За його словами, завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни

"Дякую команді Мінфіну, які здійснили неймовірну роботу, аби це рішення стало можливим. Окрема відзначу роль Юрія Буци, Урядового уповноваженого з питань управління державним боргом, який очолював цей надскладний процес", - додав міністр.