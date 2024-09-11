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ПОЛІТИКА

Україна домовилася з МВФ про п'ятий перегляд програми EFF на $15,6 мільярда

11 вересня 2024, 12:15
Україна домовилася з МВФ про п'ятий перегляд програми EFF на $15,6 мільярда
Фото: Google
Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, а міжнародні партнери підтримують її на цьому шляху, зауважив Шмигаль.

Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд механізму розширеного фінансування (EFF) для України на $15,6 мільярда.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня, необхідні, щоб отримати шостий транш від МВФ на $1,1 мільярда.

Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, а міжнародні партнери підтримують її на цьому шляху, зауважив Шмигаль.

Тепер цю угоду має затвердити Виконавча рада МВФ. Після цього Україна отримає $1,1 мільярда.

За словами премʼєра, це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення. Кошти партнерів допомагають українському уряду фінансувати всі невійськові видатки бюджету. Це дозволяє направляти внутрішні ресурси на обороноздатність країни.

Як раніше повідомляв член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, графік наступних переглядів буде таким:

  • шостий перегляд — з 1 грудня 2024 року. Теж приблизно на $1,1 мільярда (835 мільйонів SDR). Україна має виконати кількісні показники на кінець вересня та структурні маяки МВФ за період;
  • сьомий перегляд — з 1 березня 2025 року. На $0,9 мільярда (684 мільйони SDR). Україна має виконати кількісні показники на кінець грудня 2024 і маяки за період.

Оцінка відбуватиметься на основі оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику і доповненого набору структурних маяків.

Фонд проводить поквартальний моніторинг реалізації EFF. Це гарантія того, що програма, основною метою якої є підтримка макрофінансової стійкості та впровадження структурних реформ на шляху до членства у ЄС, виконується.

У разі успішного перегляду Україна отримає черговий транш на $1,1 мільярда за програмою у грудні.

МВФДенис Шмигаль

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